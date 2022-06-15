Akşener, Erdoğan'a sandığı gösterdi: 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP iktidarını ekonomi üzerinden eleştirdi, Erdoğan'a sandığı işaret etti. "Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz" diyen Akşener, 'Millet İttifakı'nın adayı kim?' tartışmalarına yönelik de "Sayın Erdoğan; sen hiç merak etme. Senin yerine, özgürlük gelecek! Senin yerine, adalet gelecek" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, AKP iktidarına ekonomik kriz üzerinden yüklenen Akşener, sandığı işaret etti.
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