Albert Riera'ya basın toplantısında taraftar baskını

05 Temmuz 2022 Salı, 12:25

Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan ve futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.

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