Albert Riera'ya basın toplantısında taraftar baskını

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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu. Ancak takımın fanatik taraftarları, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 12:25

Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan ve futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.

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