Albert Riera'ya basın toplantısında taraftar baskını

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu. Ancak takımın fanatik taraftarları, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 12:14
Albert Riera'ya basın toplantısında taraftar baskını
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Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan ve futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.

TOPLANTIYI BASTILAR

Kulübün eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera'nın basın toplantısını bastı.

Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etti.


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