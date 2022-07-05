Albert Riera'ya basın toplantısında taraftar baskını
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu. Ancak takımın fanatik taraftarları, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı.
Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan ve futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.
TOPLANTIYI BASTILAR
Kulübün eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera'nın basın toplantısını bastı.
Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etti.
Video Haberler
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
- Faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
- Benzine yine zam geliyor!
- İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
- Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
- ’Yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
- Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı!
- 'Eskort' ilanıyla milyonluk vurgun
- Saldırı öncesi video yayınlamış
- Sokak ortasında dehşet: 'Adam ölüyor, yapma'
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi