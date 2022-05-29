Aleyna Tilki hastanelik oldu: 'Mide kanaması geçirdim'
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla mide kanaması geçirdiğini açıkladı
Geçen gün konser veren şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahnedeylen mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı.
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