Aleyna Tilki hastanelik oldu: 'Mide kanaması geçirdim'

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla mide kanaması geçirdiğini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 16:47

Geçen gün konser veren şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahnedeylen mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki şarkıcı konser Hastane mide kanaması

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