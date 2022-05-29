Aleyna Tilki hastanelik oldu: 'Mide kanaması geçirdim'

29 Mayıs 2022 Pazar, 16:09

Geçen gün konser veren şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahnedeylen mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı.



Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kızının hastanedeki bir fotoğrafını paylaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre ise Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçen akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi.

SAHNEDE RAHATSIZLANMIŞ

Tilki ise sosyal medya hesabından sahnedeyken mide kanaması geçirdiğini ancak şu an iyi hissettiğini söyledi. Genç şarkıcı, geçmiş olsun mesajı atanlara ve arayan soran herkese teşekkür etti.