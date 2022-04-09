Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim dönemine girinceye kadar Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı’da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.
Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen program öncesi gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Bababacan, şöyle dedi:
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