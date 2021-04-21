Ali Mahir Başarır: Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:10

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı buldu. Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” sözleri ile bir fotoğrafta Atatürk’ün elinde sigaranın görülmesi gösterildi. Gelen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ın görevden alındığını duyurdu.

Nutuk’un dağıtımının engellenmesine TBMM düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, evrakın eline geçtiğimiz pazar günü ulaştığını ancak kendisinin de inanamadığını dile getirerek, şunları söyledi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün vermiş olduğu kararı ilk gördüğünde inanamadığını belirten CHP’li Başarır:

“Bizim de nutkumuz tutuldu. Ben bu cevabı aldıktan sonra, 24 saat uzun uzun bu konuyu araştırdım. Gerçek olamaz dedim ama maalesef pazartesi günü bu cevabın gerçek olduğunu üzülerek öğrendim. Ne acı ki; Nutuk, gençlere dağıtılmak isteniyor ve bir Milli Eğitim Müdürü’ne başvuru yapılıyor. Milli Eğitim Müdürü, bu başvuruyu reddediyor ve ret gerekçesinde ilk olarak; Atamızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kötü örnek teşkil edecek resimlerinin olduğunu belirtiyor, ikinci olarak; Vahdettin ile ilgili cümleleri, üçüncü olarak ise çocuklarda bir bütün olarak bazı bölümlerin olumsuz etki yaratacağı yer alıyor. Bu gerekçelerle Nutuk’u dağıtamazsınız diyor. Nutuk’ta, sizi rahatsız edecek ne var?’’ dedi.

“NUTUK’U YASAKLAYAN ZİHNİYETTEN UTANÇ DUYUYORUZ”

“Az önce AKP Grubunda, Sayın Cumhurbaşkanı vatan, millet, tarih, bayraktan bahsediyor. Ne var bu Nutuk’ta? Temelde üç bölüm var. Birinci olarak; milli mücadele, ikinci olarak; Gazi Meclis’in açılışı ve Kurtuluş Savaşı’nın yönetilmesi; üçüncü olarak; Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yeni nesillere, evlatlarımıza örnek teşkil etsin diye bu metni kaleme alıyor. Bu kitapta, emek var, Kurtuluş Savaşı var, şehitlerimiz var, Cumhuriyet var, 100 yılı aşkındır süren halk iradesi var, Meclis var, Medeni Kanun var, Ceza Kanunu var, modernleşme süreci var ama maalesef ki bugün görev yapan bir Milli Eğitim Müdürü, Nutuk’u yasaklıyor, biz bundan utanç duyuyoruz.”

“EMİNİM OKUMADILAR”

“Buradan Cumhurbaşkanına soruyorum; söylemediğimiz cümlelerden anlam çıkartıp bizleri linç ediyorsunuz, bizlere iftira atıyorsunuz. İşte bir gerçek; senin atamış olduğun Milli Eğitim Müdürü’nün cevabı burada. Neymiş efendim? Vahdettin ile ilgili kötü sözler söyleniyormuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephede, Çanakkale’de İngilizlerle, omuz omuza askerlerle savaştı ve onları denize döktü. Vahdettin, bir İngiliz gemisine bindi ve kaçtı. Neden bu sözlerden rahatsız oluyorsunuz? … Eğer ki; bu İlçe Milli Eğitim Müdürü, Nutuk’un bir sayfasını okusaydı, Nutuk’un sayfasını açsaydı bu cümleleri söylemezdi. İşte Nutuk’u bilmeyen, okumayan, özümsemeyen bu hadsiz insanlara, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi teslim ederseniz ülke bu durumda olur. 15 Temmuz’da ülkenin başına gelen birçok felakette Nutuk’u okumamaktan kaynaklanıyor. Eminim ki, Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı, Milli Eğitim Bakanı da okumadı, onun atamış olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürü de okumadı. Okusalardı, böyle olmazdı.”