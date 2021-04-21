Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Nutuk' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:57

Mersin'in Çamyayla ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Nutuk dağıtımının engellendiğine dair iddialar gündemin üst sıralarına yerleşirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, konuya ilişkin müfetişlerce soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı buldu. Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” sözleri ile bir fotoğrafta Atatürk’ün elinde sigaranın görülmesi gösterildi.

İşte o belge: