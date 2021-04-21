Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Nutuk' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'de okullara 'Nutuk dağıtılmaması' yönünde karar alındığı iddialarına ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.
Mersin'in Çamyayla ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Nutuk dağıtımının engellendiğine dair iddialar gündemin üst sıralarına yerleşirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, konuya ilişkin müfetişlerce soruşturma başlatıldığını açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı buldu. Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” sözleri ile bir fotoğrafta Atatürk’ün elinde sigaranın görülmesi gösterildi.
İşte o belge:
Video Haberler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacak
- İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın
- Hastaneye yetişedi, benzin istasyonunda doğum yaptı
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu