Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserinin öğrencilere dağıtılması 'uygun' bulunmadı!

20 Nisan 2021 Salı, 22:53

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları bir proje kapsamında okullarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin sadeleştirilmiş bir özeti olan “Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı eseri dağıtmak istedi.

Ülkü Ocakları yönetimi 7 Nisan 2021’de bir dilekçe ve ekinde kitap örneği ile Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Dilekçe üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplanarak kitabı inceledi ve kitabın okullarda dağıtılmasının sakıncalı olacağına kanaat getirdi.

Komisyonun bu kararı, 19 Nisan 2021 tarihli bir yazı ile Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanlığı’na bildirildi.

ATATÜRK’E AİT İFADELER KOMİSYONU RAHATSIZ ETTİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal imzalı yazıda, Mavi Çatı Yayınları’ndan çıkan Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” eserinin incelendiği ve belirtilerek, “Kitabın 25. Sayfasında Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. Sayfasında ‘Öğretmen sopayla vurmuştur’ denilerek öğrencileri olumsuz etkileyebilecek şiddet ve 24. Sayfasında yer alan görselde ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara ile gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı üzerine aradığımız Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

KONU TBMM’YE TAŞINDI

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk’ün Nutuk eserinin öğrencilere dağıtılamayacağı yönündeki kararı ve kararın gerekçeleri CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından TBMM gündemine taşındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, Atatürk’e ait sözler nedeniyle Nutuk eserinin yasaklandığına ancak tarikatlara ait ve öğrencilere sapkın düşünceleri aşılayacak kitaplara bazı okullarda izin verildiğine dikkat çekti.

“ÖĞRENCİLERİN OKUMASINDA NE GİBİ BİR SAKINCA VAR?”

Başarır önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait “NUTUK” eserinin öğrencilere dağıtılma izninin verilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Böylesine önemli ve değerli bir eseri öğrencilerin okumasında, bilgi sahibi olmasında ne gibi sakıncalar vardır?

Tarikatların, Milli Eğitime bağlı okullarda kitaplarının dağıtımına izin verilirken, her öğrencinin başucu kitabı olması gereken NUTUK adlı eserin okullarda dağıtılmasına izin verilmemesi hangi mantık çerçevesinde yasaklanmıştır?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın amaçlarından biri yurdumuzun kurtarıcısı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilere anlatmak değil midir? Bakanlığın amacı tarikat şeyhlerinin hayatlarının ve sapkın düşüncelerinin öğrencilere aşılanması mıdır?

Nutuk’ta geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine gerekçe göstererek dağıtımına izin vermeyen Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır? Alınmayacaksa gerekçeleri nelerdir?”

EĞİTİM-İŞ: CEMAATLERDEN GELEN KİTAPLAR DA BÖYLE İNCELENİYOR MU?

Eğitim-Mersin Şube Başkanı Nesime Aslan, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk’u sakıncalı kitap olarak görmesine, “İlçe Milli Eğitim Müdürü haddini bilmelidir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin makam koltuğunu işgal etmemelidir” sözleriyle tepki gösterdi.

Aslan, “Hiçbir ilçe milli eğitim müdürünün, tarikatlardan, cemaatlerden okullara gönderilen kitapları bu kadar okuduğunu, incelediğini sanmıyorum. Nutuk, Atatürk’ün mecliste yaptığı konuşmadır. Kurtuluş Savaşı’nda ciddi mücadeleler verilmiş ve bunlar mecliste anlatılmış. Burada amaç Nutuk içindeki birkaç cümle değil, Nutuk’u okullarda yasaklamak. İlçe Milli Eğitim Müdürleri acaba tarikatlardan, cemaatlerden gelen kitapları bu kadar inceliyorlar mı” ifadelerini kullandı.

İşte o belge:

