Muharrem İnce'den 'Nutuk' tepkisi: İşte bir “Soysuzluk” örneği!

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:35

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'un dağıtımına yönelik Mersin'de getirilen engellemeye sert tepki gösterdi.

İnce, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İşte bir “Soysuzluk” örneği!" dedi.

İnce'nin tepkisi şöyle:

"Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk'ün eşsiz eseri NUTUK'u uygunsuz bularak okullara dağıtımına izin vermemiş!

İşte bir “Soysuzluk” örneği!

Ergenekon-Balyoz kumpasları sırasında NUTUK suç unsuru sayılmıştı. Görüyoruz ki aynı zihniyet devam ediyor."



