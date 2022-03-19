Alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı

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Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsüne otomobiliyle çarpan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polislerine aracı başkasının kullandığını iddia ederek polisleri kandırmaya çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:37

Kaza, saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi.

34 VA 5130 plakalı otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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