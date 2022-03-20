Alkollü sürücüye "Hamileyim" diye bağıran eşinin önünde saldırı

20 Mart 2022 Pazar, 09:56

Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan Abdülkadir M.(40) yönetimindeki araç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından aracına binerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı iddia edilen Abdülkadir M.'ye, yaralı yakınları müdahale etti. Yaralı yakınlarından biri, araçtan indirilen alkollü sürücü Abdülkadir M.'ye yumrukla saldırdı. Çevredekiler araya girdikten sonra uzaklaşan saldırgan, tekrar geri geldi. Abdülkadir M.'nin yanındaki eşinin "Hamileyim" diye bağırmasına rağmen, yaralı yakını bir kez daha yumruğunu kullandı. Çevredekiler saldırıya engel olmaya çalışsa da, alkollü sürücü, yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.

Kazanın ardından yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, saldırıya uğrayan sürücü Abdülkadir M., yapılan alkol muayenesinde 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken bin 823 lira idari para cezası uygulandı.