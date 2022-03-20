Alkollü sürücüye "Hamileyim" diye bağıran eşinin önünde saldırı
Maltepe Sahil Yolu'nda park halinde bulunan otomobillere çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü, yumruklu saldırıya uğradı. Sürücü Abdülkadir M., yanındaki eşinin "Hamileyim" diye bağırmasına rağmen yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan Abdülkadir M.(40) yönetimindeki araç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar oluştu.
Kazanın ardından aracına binerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı iddia edilen Abdülkadir M.'ye, yaralı yakınları müdahale etti. Yaralı yakınlarından biri, araçtan indirilen alkollü sürücü Abdülkadir M.'ye yumrukla saldırdı. Çevredekiler araya girdikten sonra uzaklaşan saldırgan, tekrar geri geldi. Abdülkadir M.'nin yanındaki eşinin "Hamileyim" diye bağırmasına rağmen, yaralı yakını bir kez daha yumruğunu kullandı. Çevredekiler saldırıya engel olmaya çalışsa da, alkollü sürücü, yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.
Kazanın ardından yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, saldırıya uğrayan sürücü Abdülkadir M., yapılan alkol muayenesinde 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
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