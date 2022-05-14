Alt geçide 'çöp atan' ve 'tuvaletini yapanların' fotoğrafları asıldı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:23

Fındıklı ilçesinde belediye, Hayati Aykut Parkı ile Atatürk Park'ını birbirine bağlayan atıl durumdaki yaya alt geçidi, 3 yıl önce yeniledi. Belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği ‘Sanalt Geçit’ adını vererek müzik yayını yaptığı geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi.

Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.



