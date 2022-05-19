Amasya ve Ordu beyaza büründü
Amasya ve Ordu'nun yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü
Amasya ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü.
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