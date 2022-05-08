Amasya’da minibüs, yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Amasya’da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da Özkan Kiraz’ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı’nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı.
Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
- Uyarıda bulundu: Mikroplastikler ete karışıyor
- Faslı turiste 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltı
- İki ayrı operasyon: 'Gargamel' gözaltına alındı!
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- AKP'li Karaburun ile koruması Samet Ateş evleniyor
- Çiller'in dönüş planını anlattı