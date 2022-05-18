Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:28

Hatuniye Mahallesi’nde Harşene Dağı’nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı.

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