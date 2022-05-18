Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasy’da Harşene Dağı'nın eteğindeki tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde yer alan kafeteryada dün çıkan yangın, hasara neden oldu. Hasar tespitine yönelik inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatuniye Mahallesi’nde Harşene Dağı’nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı.
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