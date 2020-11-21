Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, koronavirüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförünü darbeden şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay’ı ambulanstan indirerek darbetti. Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olayı anlatan Başbay, “Koronavirüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. ‘Sen bu yoldan gidemezsin’ dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim” dedi.
Araç sürücüsünün ambulans şoförünü darbettiği anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Saldırganın, Mustafa Başbay’ı darbettiği anlarda, sivil halde askeri personel olduğunu söyleyen bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, saldırgan şahsın ‘ben polisim’ dediği de görüntülerde duyuldu. Ancak saldırganın polis olmadığı ortaya çıktı.
Öte yandan araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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