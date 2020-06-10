Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye’ye döndü

10 Haziran 2020 Çarşamba, 10:35

İngiltere'de gerçekleştiren ameliyatın ardından birbirinden ayrılan yapışık ikizler, Ankara'ya getirildi. İkizlerin tedavileri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinde devam edecek.

YENİDEN HAYAT

Çocuklarının sağlıklı olduğu ve başarıyla birbirinden ayrıldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Baba Ömer Evrensel şunları söyledi.:

* Bebeklerimizin hiçbir problemi yok yemelerinde içmelerinde sıkıntı yok her şey normal. Devletimizden Allah razı olsun, devletimize Allah zeval vermesin.

* Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Bundan sonrasındaki süreçte her şey daha güzel olacak Çocuklarımızla birlikte ülkemizde olmaktan mutluyuz.

Anne Fatma Evrensel ise bu duygunun tarifi olmadığını ve değişik duygular içinde olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Alanya'da, ev kadını Fatma ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.

BİR DİZİ AMELİYAT

Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit’in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler Türkiye’ye döndü.