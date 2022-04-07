Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı!
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok kez görüntülenmesine karşın varlığı resmi olarak ilan edilmeyen Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı.
Neslinin tükendiği düşünülen ancak son yıllarda fotokapanlarla görüntülenerek büyük sevinç yaşatan Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı.
Video Haberler
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
- 'Al yazmalım' anıtında mahsur kaldı
- 'Pencere yöntemi' ile dolandırıcılık iddiası
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Durant şov yaptı Nets geri döndü!
- Şikâyetler arttı: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- ALES giriş belgeleri erişime açıldı
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Trafikteki büyük tehlike...
- Coşkun Aral'ın acı günü
- Milli güreşçiler, dünya sıralamasında ilk 10'da
- Brüt rezerv artış kaydetti