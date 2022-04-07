Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı!

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok kez görüntülenmesine karşın varlığı resmi olarak ilan edilmeyen Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 14:46

Neslinin tükendiği düşünülen ancak son yıllarda fotokapanlarla görüntülenerek büyük sevinç yaşatan Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı.

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