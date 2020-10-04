Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüleri paylaştı

04 Ekim 2020 Pazar, 15:19

Bayındırlık ve İskan Eski bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreninde, araçlara kapalı alana girmek isteyen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförünün araba ile Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarpması sonrası belediyeden de açıklama geldi. Olayın yaşandığı anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan belediyeden, "Özel güvenlik görevlilerinin olduğu yere polis, jandarma gibi genel kolluk güçleri geldiği takdirde, bu görevliler doğrudan polisin ya da jandarmanın emrine girer. Özel güvenlik görevlisi bu emre göre hareket etmek zorundadır" ifadeleri kullanıldı.

Çarpma sonucu yaralanan özel güvenlik görevlisinin 10 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığı ve dokuz yıldır aynı bölgede görev yaptığı açıklandı. Görevlilinin kendisine verilen talimatları uyguladığını ve kimse ile sözlü iletişim kurmadığını belirten büyükşehir belediyesinden, "Bir süre sonra şoför, yetkililerimize “Ben Erkan Haberal’ın danışmanıyım. Bir hata yaptım. Makamı içeriden alabilir miyim?” ifadelerini kullanmıştır. Yetkililerimiz ise süreci polisin yönettiğini kendisine bir kez daha vurgulamıştır" açıklaması geldi.

Basın açıklaması, "Görüntülerde de sabit olduğu üzere, özel güvenlik görevlimizin üzerine göz göre göre, akla ve vicdana sığmayacak şekilde araç sürülmüştür. Gerek özel güvenlik görevlimiz şahsı adına gerekse ANFA Güvenlik kurum adına, aracı süren şahıs hakkında şikâyetçi olmuştur. Konu emniyete intikal etmiş, hukuki süreç başlamıştır. T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, konunun takipçisi olmaya devam edecektir. Bunun dışındaki tüm siyasi yorumları önce Allah’a, ardından Türk Milletinin yüce feraseti ile maşeri vicdanına havale ediyoruz. T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumudur; yönetimi millet iradesi ile belirlenmiş olup 6 milyon Ankaralıya hiç kimseyi ayırt etmeden eşit hizmet götürmektedir ve sadece kanunlara göre hareket etmektedir" ifadeleriyle sonlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

71 yaşında ölen Bayındırlık ve İskan eski Bakanı merhum Zeki Ergezen için Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören alanında trafik sorunu oluşmaması için polis alana araç girişini durdurdu. MHP Milletvekili Erkan Haberal, aracının durdurulması üzerine alana yaya olarka giriş yaptı. Haberal’ın bölgeden ayrılmasından bir süre sonra şoförü, içeriye girmekte ısrar etti. Ardından araca resmi plaka takıp aracın özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdü.

Erkan Haberal, güvenlik görevlisini "kötü niyetli ve provokatif" olmakla suçlarken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise doğrudan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Ersoy, twitter hesabından, “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” ifadelerini kullandı.