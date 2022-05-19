Ankara'da bir kişi hastane önünde ölü bulundu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 15:15

Ankara'da kimsesiz olduğu ve sokakta yaşadığı belirtilen Yusuf Düzgün, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'nda yürüyenler, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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