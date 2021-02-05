Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: 22 kişi gözaltına alındı
Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğrencilerine destek olmak için yapılan eylemde 22 kişini gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı yapılan eylemlerde gözaltına alınan öğrenciler için tutuklama kararı çıkması üzerine Ankara'da destek eylemi yapılmak istendi. Ancak polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Konur Sokak'ta yapılan basın açıklamasını ardından güvenlik güçleri eylemcilere dağılmasını söyledi. Ardından polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişi sayısının 22 olduğu öğrenildi.
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