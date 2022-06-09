Ankara'da istinat duvarı yıkıldı: 4 apartman, 1 gecekondu tahliye edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:53

Olay, saat 18.00 sıralarında Birlik Mahallesi 408'inci Sokak'ta meydana geldi.

Etkili olan sağanak nedeniyle, Can Apartmanı sakinleri, açık otoparkta bulunan otomobillerinin zarar görmemesi için üzerine battaniye örttü. Kısa süre sonra otoparkın bitişiğindeki 3 metrelik duvar yıkıldı. 3 otomobil, duvarın altında kalırken, üst sokakta bulunan alandan binaya doğru bir miktar toprak kaydı.

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