Ankara'da istinat duvarı yıkıldı: 4 apartman, 1 gecekondu tahliye edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sağanak yağış sonucu 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın, park halinde 3 otomobilin üzerine yıkılmasının ardından 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Birlik Mahallesi 408'inci Sokak'ta meydana geldi.
Etkili olan sağanak nedeniyle, Can Apartmanı sakinleri, açık otoparkta bulunan otomobillerinin zarar görmemesi için üzerine battaniye örttü. Kısa süre sonra otoparkın bitişiğindeki 3 metrelik duvar yıkıldı. 3 otomobil, duvarın altında kalırken, üst sokakta bulunan alandan binaya doğru bir miktar toprak kaydı.
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