Ankara'da istinat duvarı yıkıldı: 4 apartman, 1 gecekondu tahliye edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:29

Olay, saat 18.00 sıralarında Birlik Mahallesi 408'inci Sokak'ta meydana geldi.

Etkili olan sağanak nedeniyle, Can Apartmanı sakinleri, açık otoparkta bulunan otomobillerinin zarar görmemesi için üzerine battaniye örttü. Kısa süre sonra otoparkın bitişiğindeki 3 metrelik duvar yıkıldı. 3 otomobil, duvarın altında kalırken, üst sokakta bulunan alandan binaya doğru bir miktar toprak kaydı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucu Can Apartmanı ile aynı sıradaki 3 apartman ve 410'uncu sokakta yer alan gecekondu tahliye edildi. Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine gitti.

"YIKILMA RİSKİ GÖRMÜYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerinde risk analizi çalışması yaptı. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla bölgede olduklarını aktaran Aslan, "Cihazlarımızla inceliyoruz. Yıkılan istinat duvarının yanındaki çok katlı binayı tutan istinatlarda bir sıkıntı görmedik ama yağış durumu önemli. Bu yüzden sabaha kadar inceleyeceğiz. Yağışla beraber o toprakta bir kayma olur mu, gecekondu tarzı küçük bir yapı var, o yapı da bir kayma olur mu, diğer binalarda bir kayma olur mu, onu inceleceğiz. En ufak bir sıra dışı olay gördüğümüz zaman AFAD'la, ilgili belediyeyle, bütün yetkilileriyle paylaşacağız. Tüm tedbirleri almak üzere buradayız. Şu anda yıkılma gibi bir risk görmüyoruz. Sabaha kadar inceleceğiz" açıklamasında bulundu.