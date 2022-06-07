Ankara'da sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü

07 Haziran 2022 Salı, 14:36

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu.

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

ANKARA VALİLİĞİ UYARMIŞTI

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından kuvvetli sağanak beklendiğini duyurmuştu.

Valilik açıklamasında, şu ifadelerine yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Haziran Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."