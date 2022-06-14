Ankara’da yaşanan selde yaşamını yitiren Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı

Abone Ol google-news

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 16:09

Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan iki çocuk babası Ramazan Gök (66), Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberin devamı...

sel Ankara Cenaze

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler