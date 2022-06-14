Ankara’da yaşanan selde yaşamını yitiren Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan iki çocuk babası Ramazan Gök (66), Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!