Ankara’da yaşanan selde yaşamını yitiren Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan iki çocuk babası Ramazan Gök (66), Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye, Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı ve Gök’ün aile yakınları katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal destek ekipleri de destek için hazır bulundu.
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