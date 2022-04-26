Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde doğalgaz kaçağına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

DHA
26 Nisan 2022 Salı, 09:56

Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı alan ekipler, müdahale için bölgeye gitti.

Görevlilerin gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, gaz akışısını kesmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama sırasında yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 

Ankara patlama doğalgaz

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