Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:52

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, Halk Tv'de yayınlanan Haber Masası programına konuk oldu. Karan anketlerde CHP oylarının pik yaptığı iki konuyu açıkladı.

Karan konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Son 1 yıl içerisinde CHP ile ilgili iki konuda biz bir pik noktası yakaladık. Bu iki pik noktada birincisi 128 milyar dolar nerede? pankartlarını tüm teşkilatlarda ve Türkiye'de asmaya gayret ettiler ve çok ciddi kamuoyu oluşturdular. Ülkenin ekonomi meselesiydi. İkincisi ise "hudut namustur" pankartı üzerinden özellikle Afgan mültecilerle ilgili ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün göçmenleri ülkelerine geri göndereceğim çıkışında ciddi bir pik noktası yakaladılar. İki pankart, iki ayrı zamanda, ve bu iki ayrı zamanda da CHP'deki bu keskin yükselişi gördük."