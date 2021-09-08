Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:09

Halk Tv'de yayınlanan Haber Masası programına katılan Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, göçmen ve ekonomi politikasına ilişkin AKP'ye önemli uyarılarda bulundu.



AKP'nin eriyen oylarını nasıl tersine çevirebileceğine ilişkin konuşan Aksoy, "Bugün ne yapıyorlarsa onun tam tersini yapmaları gerekiyor. Bugün daha fazla yasaklayıcı düzenlemeleri tartışmak yerine, daha fazla özgürlükler üzerine kafa yormaları gerekiyor ve politikaya dönüştürmeleri gerekiyor. Bugün ekonomide ekonomi literatürünün aksine olan bütün davranışlarını, ekonomi literatürünü reddeden bütün kararlarını, politikalarını tam tersini çevirip bilim ne diyorsa onun yönünde, ekonomi bilimi ne söylüyorsa onun yönünde ilerlemeleri gerekiyor. Bugün yaptıkları gibi plansız sloganlara dayalı politikalar yerine ki buna göçmen politikası da dahil olmak üzere çünkü en son slogana dayalı plandan uzak üretilecek politikalardan biri göçmen politikası... Onu yapmamaları gerekiyor. Bütün bunları yapmaya devam ettikleri sürece oy erimesini durdurma ihtimali söz konusu değil" ifadelerini kullandı.