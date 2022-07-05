Antalya'da 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu
Antalya’da ikamet eden 16 yaşındaki E.K., evlerinin yakınındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve elektrikçi yanında çalıştığı bildirilen 16 yaşındaki E.K. isimli çocuğun annesi, silah sesi gelmesi üzerine evlerinin 150 metre ilerisindeki susam tarlasına gitti.
Tarlada E.K.’nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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