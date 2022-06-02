Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı

02 Haziran 2022 Perşembe, 17:49

Ayazmana mahallesindeki mesire alanında çocuğuyla parka gelen bir kadın, bebek arabasını bankın yanına bıraktı. Bir süre sonra çocuğıunu bebek arabasına bindirmeye çalışan kadın, arabada yılanı farketti. Paniğe kapılan kadın, arabayı devirerek yılanın çıkmasını sağladı. O anları parktakiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yılanın bebek arabasından çıkması ve parkta gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

Isparta'da mesire alanındaki parkta bankın yanına bıraktığı bebek arabasına çocuğunu oturtmak isterken arabadaki yılanı fark eden kadın, büyük korku yaşadı. Arabayı devirip, yılanın çıkmasını bekleyen kadının ve parktakilerin paniği cep telefonu kamerasına yansıdı.