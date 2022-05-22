Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
Ukrayna'daki savaştan kaçtıktan sonra yerleştikleri Antalya’daki apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayıp, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldüren Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin (38) eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde kentteki üniversitede ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı.
Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Y.N. arasında dün saat 08.00 sıralarında, kaldıkları Alanya Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki apart oteldeki odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.
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