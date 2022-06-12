Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi

12 Haziran 2022 Pazar, 17:26

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde seyir halindeki cipin ismi öğrenilemeyen sürücüsü bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan cip kaldırımı da aşarak bir sitenin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Sürücünün hakimiyetini sağlayamadığı cip sitenin bahçesindeki boş havuza düştü. Sitede oturanlar gürültüyü duyarak geldikleri havuzdaki cipi görünce şaşkınlık yaşadı.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken cip çağrılan vinç yardımıyla havuzdan çıkarıldı