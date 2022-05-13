Antalya'da korkunç olay! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/antalyada-korkunc-olay-2-yasindaki-kizini-bicaklayarak-oldurdu-1935641
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