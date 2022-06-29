Antalya’da kuyumcuya sahte cumhuriyet altını şoku

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:52

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mısır Çarşısı içerisindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu Süleyman Tekin’in (51) dükkanına genç bir kadın cumhuriyet altını almak istediğini söyledi.

Tekin, cumhuriyet altınının olmadığını, daha sonra temin edebileceğini söyledi. Bir gün sonra işyerine tekrar gelen kadın, cumhuriyet altınını alıp cüzdanına koyarak banka kartıyla ödeme yapmak istedi. Tekin’in ücreti nakit istemesi üzerine ise şüpheli kadın altını almaktan vazgeçip, iddiaya göre cüzdanındaki sahte altını Tekin’e vererek kuyumcudan ayrıldı.

Kadının kendisine verdiği cumhuriyet altınında farklılık gözlemleyen Tekin, altını tartınca dolandırıldığını anladı. Tekin’in ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettikleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

Tekin ile şüpheli kadının arasında geçen alışveriş anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine giren kadının altını eline alması, ardından cüzdanına koyup Tekin’e banka kartını uzatması ve yine cüzdanından cumhuriyet altınını çıkartıp tezgaha koyarak kuyumcudan ayrılması yer aldı.

