Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
Malatya’da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU
Yapılan aramada torpido kısmında özel düzenekle açılan zulalı bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar , 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y, A.K, M.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
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