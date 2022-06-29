Arda Turan'a canlı yayında 'İktidara yakın mısın?' sorusuna: 'Asla değilim'
Futbolcu Arda Turan, katıldığı programda gelen soru üzerine "Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim" ifadesini kullandı.
TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına Galatasaraylı futbolcu Arda Turan katıldı.
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