Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
Kastamonu'nun Cide ilçesi Hamitli köyünde arı kovanlarına zarar veren ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanla görüntülendi. Görüntüde ayının, kovanları parçalayıp balı yediği görüldü.
İlçeye bağlı Hamitli köyünde arıcılık yapan Zafer Kecin'in arı kovanlarına ayı zarar verdi. Kecin'in başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kovanların bulunduğu bölgeye fotokapan yerleştirildi. Bir süre sonra gece saatlerinde tekrar gelen ayı, arı kovanlarını parçaladı. O anlar fotokapanla görüntülendi. Görüntüde ayının kovanları parçalayıp, balı yedikten sonra uzaklaştığı görüldü.
Zafer Kecin, son bir ayda ayının 5 kez gelip kovanlara zarar verdiğini, toplam 10 arı kovanının parçalandığını söyledi. Kecin, sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini anlatarak, Geçtiğimiz 3- 4 gün önce sabah 08.30'da buradaydı. Baktığınızda burası köyün ortası, mahallenin içi, evlerin dibinde. Artık öyle bir şey ki bizi de tehdit ediyor. İlk arı kovanlarını parçaladığında Milli Parklar?ı aradık. Dedik ki; 'Alın bu ayıyı buradan köy içinde geziyor, insanlar için de tehdit.' Bir ekip gönderdiler, fotokapan kuruldu, görüntü alındı. Sonuç, ayının ırkına bakacaklarmış, nesli bol olan ayı ise 'vur' emri çıkarıp avcı göndereceklermiş. Köylü istese zaten vurur ayıyı. Ayının buradan alınmasını istiyoruz dedi. İlçeye bağlı Kalafat Mahallesi?nde de bir üreticiye ait 20 arı kovanının yine ayı tarafından parçalandığı belirtildi.
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