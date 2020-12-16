Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak çam ağacı kesenler, orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.
Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da ormanlardan çam ağaçları kesenler artmaya başladı.
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkiinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekede geçti. Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere, para cezası uygulandı.
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