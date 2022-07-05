Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
Arnavutköy’de meydana gelen hırsızlık olayları kameraya yansıdı. 2 hırsız kadın işyerinin önündeki paletleri, 3 kadın hırsız ise bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldı.
Arnavutköy’de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 2 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, bir işyerinin önündeki paletleri kendilerinin gibi çalıp oradan uzaklaştı.
3 Temmuz'da meydana gelen başka bir olayda ise bakkala giren 3 hırsız kadın ise reyonlardaki şeker ve çikolataları çaldı. İlginç hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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