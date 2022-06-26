Artvin'de yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı

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Artvin'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya, tek katlı bir evin duvarını yıktı.

DHA
26 Haziran 2022 Pazar, 12:48

Merkeze bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanağın etkisiyle heyelan meydana geldi.

Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı.

Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı.

Evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Artvin Heyelan

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