Artvin'de yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

23 Temmuz 2021 Cuma, 14:06

Önceki gün sağanak yağış sonucu Arhavi ilçe merkezinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, onlarca araç hurdaya döndü. Selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, temizlik çalışmalarına Erzurum, Trabzon, Giresun illerinden gelen jandarma Komando birliklerinin yanı sıra AFAD gönüllüleri destek veriyor