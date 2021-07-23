Artvin'de yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde dün şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün sağanak yağış sonucu Arhavi ilçe merkezinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, onlarca araç hurdaya döndü. Selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, temizlik çalışmalarına Erzurum, Trabzon, Giresun illerinden gelen jandarma Komando birliklerinin yanı sıra AFAD gönüllüleri destek veriyor
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