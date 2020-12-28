Asgari ücret kararı patronları memnun etti
Asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Emekçi kesiminden rakamlara tepki yağarken İşveren Sendikası Konfederasyonu Başkanı kararı memnuniyetle karşıladı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.
Bakan Selçuk'un asgari ücrete ilişkin açıklamasının ardından konuşan Akkol, Birleşmiş Milletlerin vurguladığı gibi Covid-19 salgını sebebiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük küresel krizle karşı karşıya olunduğunu belirtti.
Bu durumun başta çalışanlar olmak üzere işletmeler, iş sahipleri, işverenler, devlet ve kamu kesimi için büyük zorlukları içinde barındırdığını söyleyen Akkol, mart ayından bu yana ülkede işçi-işveren-devlet ayrımı yapmadan büyük bir mücadele verdiklerini, asgari ücretin de böyle bir ortamda belirlendiğini kaydetti.
"BİRDEN ÇOK KRİTER HESABA KATILARAK ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ"
Komisyonun en dengeli asgari ücreti belirlemek için haftalardır çalıştığını ifade eden Akkol, enflasyon, işsizlik, kayıt dışı ile mücadele, iş gücü maliyetleri, ülkeye yeni yatırım çekme gibi birden çok kriterin hesaba katılarak asgari ücretin belirlendiğini savundu.
Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne yazık ki salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi dünyada, ülkemizde de devam ediyor. Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı.
Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile nihai kararını vermiş oldu. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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