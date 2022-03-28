Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:39

Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan bu görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

