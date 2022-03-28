Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
İstanbul Tuzla'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.
Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan bu görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.
Video Haberler
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
En Çok Okunan Haberler
- Enginyurt'tan Gökçek'e sert yanıt
- Bitcoin'de 3 Ocak'tan bu yana bir ilk
- Aras: Bodrum'a yeni yaşam alanları kazandırıyoruz
- Bira devinden Rusya kararı
- Dinleyicisi öldürmüştü: Hazım Özsu cinayetinde karar
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı
- 'Kura öncesi parayla isim alınıyor' iddiası
- Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?