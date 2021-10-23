'Askıda ekmek' aldığını söyleyen yurttaş: AK Parti'den memnunum
"Askıda ekmek" aldığını söyleyen bir yurttaşın 'Ortaya Karışık' isimli YouTube kanalına verdiği röportaj, sosyal medyanın gündemine oturdu.
'Ortaya Karışık' isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan ve bir fırındaki askıdan ekmek aldığını ifade eden yurttaş, "Ülkede açlık yok, hükümetten memnunum" dedi.
7 gün önce YouTube'da yayınlanan röportajda konuşan yurttaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var. AK Parti'den memnunum. Ulaşım yapıyor, her şeyi iyi yapıyor. Ne bileyim" diye konuştu.
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