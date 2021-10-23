'Askıda ekmek' aldığını söyleyen yurttaş: AK Parti'den memnunum

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:15

'Ortaya Karışık' isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan ve bir fırındaki askıdan ekmek aldığını ifade eden yurttaş, "Ülkede açlık yok, hükümetten memnunum" dedi.

7 gün önce YouTube'da yayınlanan röportajda konuşan yurttaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var. AK Parti'den memnunum. Ulaşım yapıyor, her şeyi iyi yapıyor. Ne bileyim" diye konuştu.



