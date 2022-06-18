Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
Ataşehir'de alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracında uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisindeki gizli bölmede satışa hazır hale getirilmiş 89 parça halinde 323,30 gram uyuşturucu bulundu.
Ataşehir 'de polis ekipleri bir alışveriş merkezinin otoparkında araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. E.T. (35) isimli bir kişi; araçtaki kişiden 500 lira karşılığında 3,7 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde satın aldı. Uyuşturucu alan E.T. ve araçta bulunan uyuşturucu madde satıcısı B.Y. (24) suçüstü yakalandı.
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