Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü

18 Haziran 2022 Cumartesi, 16:32

Ataşehir 'de polis ekipleri bir alışveriş merkezinin otoparkında araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. E.T. (35) isimli bir kişi; araçtaki kişiden 500 lira karşılığında 3,7 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde satın aldı. Uyuşturucu alan E.T. ve araçta bulunan uyuşturucu madde satıcısı B.Y. (24) suçüstü yakalandı.

Haberin devamı...