Ataşehir'de çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
İstanbul Ataşehir'de 60 yaşındaki Yüksel A., çalıştığı marangoz atölyesinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz önünde, 3 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde atölyede çalışan 60 yaşındaki Yüksel A.’yı yerde hareketsiz görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Yüksel A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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