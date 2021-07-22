Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
Ataşehir’de hırsızlar park halindeki lüks aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki BMW marka aracın camını kıran kimliği belirsiz şahıslar, araç içerisindeki tüm elektronik aksamları çaldılar. Sahibi aracının yanına geldiğinde camının kırıldığını ve elektronik parçaların yerlerinden söküldüğünü görünce olayı polise bildirdi.
"ARACIN HAYALET GÖSTERGESİNİ, KLİMASINI, MULTİMEDYASINI HEPSİNİ SÖKMÜŞLER"
Aracın soyulduğu bölgede esnaf olan Okan Kaçar, “Olay pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana geliyor. Ben de dükkana gelirken olayı gördüm. Aracın camı kırılmıştı. Hayalet göstergesi, kliması, multimedyası hepsini sökmüşler. Polis parmak izi aldı, olay yeri inceleme geldi” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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