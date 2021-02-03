Ataşehir’de inşaat işçileri arasında yumruklu kavga

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:27

Olay, Ataşehir’de bulunan Finans Merkezi şantiyesinde geçtiğimiz günlerde, öğle saatlerinde meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 inşaat işçisi arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tartışmaya döndü. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Diğer işlerinde kavgaya karışmasıyla tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Meydan kavgasında inşaatta kullanılan penseler kullanıldı. İnşaatın temel bölümünde çıkan kavgada işçiler inşaat demirleri arasında düşme tehlikesi yaşadı. O anlar başka bir işçinin cep telefonu tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Daha sonra inşaat firması tarafından kavgaya karışan işçilerin iş akdine son verildi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.